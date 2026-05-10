Manisa'da feci ölüm! Asansör boşluğunda sıkışan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan genç hayatını kaybetti. Talihsiz gencin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili ihmal olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Seymen Görciz (24), üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı.

ASANSÖRE SIKIŞAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Talihsiz adamın cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

