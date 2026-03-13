HABER

Fatih Altaylı gözyaşları içinde anlattı: "Kendine hiç bakmadı" İlber Ortaylı’nın hastalığı neydi?

Sözcü TV yayınında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan yakın dostunun hayatını kaybetmesinin ardından duygusal anlar yaşadı. Yayın sırasında konuşmakta zorlanan Altaylı, hastalık sürecini ve son günlerde yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Sedef Karatay Bingül

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde sağlık durumunun giderek ağırlaştığını ve çevresindeki herkesin bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

"BİR YILDIR SÜREKLİ KÖTÜYE GİDİYORDU"

Altaylı, sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik."

HASTANEDE GEÇEN SON GÜNLER

Altaylı, yaklaşık bir aydır hastanede olduklarını belirterek son ziyaretlerini de anlattı: "Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk, dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı, birkaç gün gidemedim."

Ameliyat sonrası hastaneden çıktığında ise durumun daha da ağırlaştığını söyledi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Altaylı, dostunun durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti."

Yoğun bakım sürecinde doktorların büyük çaba gösterdiğini ancak sağlık durumunun stabil hale gelmediğini ifade etti.

"BİR AN UMUTLANDIK AMA GERİ DÖNMEDİ"

Son günlerde kısa süreli bir umut ışığı doğduğunu söyleyen Altaylı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Evvelsi gün umut verici bir şey oldu, gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi."

Altaylı’nın bu sözleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı ve yayında duygusal anlar yaşadığı görüldü.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, Osmanlı ve Türk tarihi üzerine çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi anlattı. 1947’de Bregenz’de doğan Ortaylı, ailesiyle Türkiye’ye taşındı ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim aldı.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır.

Uzun yıllar akademisyenlik yapan Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’de ders verdi; 2005–2012 arasında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak çalıştı.

Ortaylı’nın eserleri arasında İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek ve Türklerin Tarihi gibi önemli kitaplar bulunuyor. Çok dilli ve kendine özgü anlatımıyla Ortaylı, Türkiye’de tarih alanında saygın bir isim olarak "hocaların hocası" olarak tanınıyor.

