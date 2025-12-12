HABER

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular: Valilikten açıklama geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde bilinmeyen ışık ihbarı ilçede paniğe neden oldu. Bölgede yapılan incelemenin ardından göktaşı yağmurunda kaynaklı bir olayın olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Böğrüdelik Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgede bilinmeyen bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

EKİP SEVK EDİLDİ

Bahse konu adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından incelemeler devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.
Kaynak: İHA

