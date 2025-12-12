HABER

Hakemlerin sayısı 149'u buldu! Bakan Bak verilen cezaları duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaklaşık bir buçuk yıl önce TFF ile yapılan soruşturmaya değinerek "149 hakeme 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Hakemlerin sayısı 149 u buldu! Bakan Bak verilen cezaları duyurdu 1

Bakan Bak, bahis operasyonlarına ilişkin soruya, "Futbol Federasyonu ile yapılan bir soruşturma var. Yaklaşık 1.5 yıl önce Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ile başlattığımız çalışma. 149 hakeme 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi. Yaklaşık 5 bin bilgi tarandı. Teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Süper Lig’den 27, 1. Ligden 77, 2. Ligden 282, 3. Ligden 629, amatörden 9 futbolcu var. Bunlar verilen idari cezalarıdır. Savcılık soruşturması devam ediyor" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

