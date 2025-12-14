HABER

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ SUNULDU

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

"TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK ÇABALARINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

