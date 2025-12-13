HABER

Polisin GBT yapmak istediği araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Pendik'te akılalmaz olay... Sahilinin karşısındaki bir parkta devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine yaklaştıkları park halindeki araçta ön koltukta hareketsiz duran bir gençle karşılaştı. Araç açıldığında gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün nedeni merak konusu olurken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ ARACI AÇTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Kaynak: İHA

