TBMM’deki skandalda ‘2018’ detayı: İki taciz daha ortaya çıktı

Türkiye, Meclis’te çocuk istismarı skandalıyla sarsıldı. Ancak, bu istismarın Meclis çatısı altındaki ilk olay olmadığı ortaya çıktı. 2018 yılında iddiaya göre, 52 yaşındaki sözleşmeli memur F.K., lise öğrencisi stajyer kızı taciz etti. Başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi. Tacize uğrayan lise öğrencisi genç kız, tacizin dört aydır devam ettiğini, korktuğunu ve yaşananları kimseye söyleyemediğini öne sürdü.

İŞLEME ALINMADI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bunun üzerine 20 CHP’li milletvekili 14 Şubat 2018 tarihinde, durumun araştırılması istemiyle TBMM Başkanlığına başvurdu. Ancak, sunulan araştırma önergesi hakkında Başkanlık işlem yapmadı. Yine 2018 yılında Meclis çalışanı E.U.’nun, TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu memur A.E. tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığı da iddia edildi.

E.U.’nun şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı ancak memur maruz kaldığı mobbing nedeniyle A.E. hakkındaki şikayetini geri çekti. Yürütülen disiplin soruşturmasının ardından A.E. hakkında maaşından para kesme cezası verildiği ve görevine devam ettiği öne sürüldü.