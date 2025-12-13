HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM’deki skandalda ‘2018’ detayı: İki taciz daha ortaya çıktı

Meclis’teki taciz skandalı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken 4 kişi de olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Ancak TBMM’deki bu istismar olayının ilk olmadığı ortaya çıktı. 2018 yılında da bir stajyer ve bir memur benzer bir olay yaşamış. İşte tepki çeken olaya ilişkin yeni detaylar…

TBMM’deki skandalda ‘2018’ detayı: İki taciz daha ortaya çıktı
Taner Şahin

Türkiye, Meclis’te çocuk istismarı skandalıyla sarsıldı. Ancak, bu istismarın Meclis çatısı altındaki ilk olay olmadığı ortaya çıktı. 2018 yılında iddiaya göre, 52 yaşındaki sözleşmeli memur F.K., lise öğrencisi stajyer kızı taciz etti. Başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi. Tacize uğrayan lise öğrencisi genç kız, tacizin dört aydır devam ettiğini, korktuğunu ve yaşananları kimseye söyleyemediğini öne sürdü.

İŞLEME ALINMADI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bunun üzerine 20 CHP’li milletvekili 14 Şubat 2018 tarihinde, durumun araştırılması istemiyle TBMM Başkanlığına başvurdu. Ancak, sunulan araştırma önergesi hakkında Başkanlık işlem yapmadı. Yine 2018 yılında Meclis çalışanı E.U.’nun, TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu memur A.E. tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığı da iddia edildi.

TBMM’deki skandalda ‘2018’ detayı: İki taciz daha ortaya çıktı 1

E.U.’nun şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı ancak memur maruz kaldığı mobbing nedeniyle A.E. hakkındaki şikayetini geri çekti. Yürütülen disiplin soruşturmasının ardından A.E. hakkında maaşından para kesme cezası verildiği ve görevine devam ettiği öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ruhsuzlar'a operasyon! 5 kişi tutuklandı'Ruhsuzlar'a operasyon! 5 kişi tutuklandı
Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz meclis tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.