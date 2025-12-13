HABER

Kalorifer peteği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kalorifer peteği yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ERU 056 plakalı kalorifer peteği yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde bulunan kalorifer petekleri ise zarar gördü.

Büyük çapta madde hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

