SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası'nı bombaladı, İran'dan 'petrol' açıklaması geldi

04.45

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi. Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü duyuruldu. İsrail ordusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. ⁠İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleriyle saldırı yapıldığını açıkladı. Rişon LeTsiyon şehir merkezinde bazı araçlar hasar aldı. Şoham'daysa bir binanın çatısında yangın çıktı. Füzelere ait şarapnellerin bir otoyolda da hasara yol açtığı ifade edildi.