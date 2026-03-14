SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası'nı bombaladı, İran'dan 'petrol' açıklaması geldi
SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası'nı bombaladı, İran'dan 'petrol' açıklaması geldi

Son dakika haberi: ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 15'inci güne girildi. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ordunun stratejik konumdaki Hark Adası'nı bombaladığını duyurdu. Wall Street Journal, Suudi Arabistan'daki üste bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğunu duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 15’inci gününe girerken, bölgede gerilim hız kesmeden sürüyor. İran’ın Körfez’deki misilleme saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun stratejik öneme sahip Hark Adası’nı bombaladığını açıkladı. Öte yandan The Wall Street Journal’ın haberine göre Suudi Arabistan’daki bir askeri üste bulunan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 5 yakıt ikmal uçağı saldırıda vuruldu. Bölgede karşılıklı hamleler sürerken savaşın seyrine ilişkin gelişmeler dakika dakika takip ediliyor.

İşte dakika dakika son gelişmeler;

06.00

HARK ADASI'NDA PETROL ALTYAPISI ZARAR GÖRMEDİ

İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD saldırılarının ardından Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.

SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası nı bombaladı, İran dan petrol açıklaması geldi 1

05.00

İRAN'DAN "PETROL ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISINA MİSİLLEME YAPARIZ" AÇIKLAMASI

İran ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın petrol altyapısına yönelik herhangi bir saldırı, ABD ile işbirliği yapan bölgedeki petrol şirketlerinin enerji altyapısına saldırılara yol açar" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası nı bombaladı, İran dan petrol açıklaması geldi 2

04.45

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi. Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü duyuruldu. İsrail ordusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. ⁠İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleriyle saldırı yapıldığını açıkladı. Rişon LeTsiyon şehir merkezinde bazı araçlar hasar aldı. Şoham'daysa bir binanın çatısında yangın çıktı. Füzelere ait şarapnellerin bir otoyolda da hasara yol açtığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası nı bombaladı, İran dan petrol açıklaması geldi 3

04.00

SUUDİ ARABİSTAN: 6 İHA'YI ENGELLEDİK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Peş peşe yapılan iki ayrı açıklamada 5 İHA'nın ülkenin doğusunda, 1 İHA'nın da Rubül Hali Çölü'nde imha edildiği kaydedildi. Açıklamalarda, İHA'ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

03.20

LÜBNAN'DAKİ İSRAİL SALDIRISINDA 12 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

02.25

TRUMP: HARK ADASI'NI BOMBALADIK

ABD Başkanı Donald Trump, FLorida'ya gitmek için uçağa binerken savaşa ilişkin konuştu. ABD Donanması'nın yakında Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat edebileceğini vurgulayan Trump, İran'ın bugüne kadar vurulmayan ve petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği Hark Adası'nın vurulduğunu söyledi. Trump "Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) talimatımla az önce Hark Adası'na Ortadoğu tarihinin en güçlü bombardımanlarından birini düzenledi." dedi. Adadaki askeri hedeflerin yok edildiğini ancak adadaki petrol altyapısının ortadan kaldırılması için karar almadığını söyleyen ABD Başkanı, "İran ya da başkası, gemilerin Hürmüz'den geçişini önlemek için bir adım atarsa, bunu yeniden değerlendireceğim" tehdidinde bulundu.

SON DAKİKA | Savaşın 15. günü! ABD, Hark Adası nı bombaladı, İran dan petrol açıklaması geldi 4

