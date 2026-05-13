HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Rize'de acı olay! Kontrolden çıkan kamyon uçuruma savruldu

Trabzonlu hafriyat kamyonu sürücüsü Mustafa Ay, çalışmak için gittiği Rize’de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Rize'de acı olay! Kontrolden çıkan kamyon uçuruma savruldu

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ay, yüklü kamyonuyla çalıştığı arazide ilerlediği sırada aracın kontrolden çıkarak uçuruma savrulması üzerine kamyondan atladı. Ancak yuvarlanan kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haber ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Mustafa Ay’ın cenazesi memleketi Araklı’nın Çamlıca Mahallesi’ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."
Yasa dışı bahis operasyonu: 55 kişiye gözaltı Yasa dışı bahis operasyonu: 55 kişiye gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Korkunç gerçeği taksici anlattı, kadın hakim adliyeyi bastı

Korkunç gerçeği taksici anlattı, kadın hakim adliyeyi bastı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.