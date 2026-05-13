Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan BMGK'nın sınırsız veto yetkisine eleştiri

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret eden Macron, burada Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika'nın sorunlarının öncelikle kıtanın kendisinin çözüme kavuşturması gerektiğini ifade etti.

Bunun için meşru kurumun Afrika Birliği olduğunu savunan Macron, kıtadaki farklı krizlerde bu birlik çatısı altında arabuluculuk yapılmasını desteklediklerini kaydetti.

Macron, Afrika'daki dış müdahalelerin birçok çatışmayı beslediği ve bunlara son verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinin Afrika Birliği tarafından yürütülen barış operasyonlarına finansal katkı sağlamasını zorunlu kılan BM'nin 27/19 nolu kararının etkin bir şekilde uygulanmasına desteğini dile getiren Macron, Afrika Birliği'nin barış operasyonlarına destek için Paris'te bu yıl uluslararası bir konferans düzenleneceğini açıkladı.

Macron, Afrika Birliği'nin G20'nin daimi üyesi olması için son yıllarda verilen mücadelenin başarılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olması için mücadele veriyoruz. Bunu Başkan (Yusuf'a) da söyledim. Eğer Afrika Birliği tarafından, tüm üyelerin mutabakatıyla bir veya iki üye özel olarak belirlenirse, daimi üyelerden hiçbirinin bunu engelleyemeyeceğinden eminim."

Fransa ve Meksika'nın, BMGK'nin kitlesel suçlar yaşandığında veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik yıllar önce bir girişim başlattığını hatırlatan Macron, "Kitlesel bir suç işlenmekte olduğunda, veto hakkı olan Güvenlik Konseyi'nde bir ülkenin Birleşmiş Milletler'in düzgün işleyişini engellemesini haklı olarak kimse anlayamaz." dedi.

Macron, veto hakkının sınırlandırılması için BM Şartı'nın reform edilmesi ve dolayısıyla BM'ye üye ülkelerin seferber edilmesi gerektiğini kaydederek, BMGK'nın veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik girişime 118 ülkenin destek verdiğini ifade etti.

BM Genel Kurulunun üçte ikisine ulaşmak için 131 ülkeye ihtiyaç olduğuna işaret eden Macron, BMGK'nın veto hakkının sınırlandırılması konusuyla ilgili somut bir girişim başlatmak için yıl sonuna kadar seferber olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Macron, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda tüm dünya ekonomisi ve özellikle Afrika kıtası etkileniyor." diyerek, kıtadaki birçok ülkede benzin fiyatlarının yüzde 30 arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır