Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da kaza yaptığı için yolda duran kamyona arkadan çarpan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon, Aykut can Kütük yönetimindeki 80 AGK 573 plakalı Volkswagen marka otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki 34 EM 7241 plakalı BMW marka otomobil kamyona arkadan çarptı.

KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

(İHA)

