ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ABD polisi, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda çok sayıda kişinin "vurulduğunu" açıklarken, Başkan Donald Trump, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Mustafa Fidan

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'DE ÜNİVERSİTEYE SALDIRI! TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadılar.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

ÜNİVERSİTE, SUÇLUNUN HNEÜZ YAKALANMADIĞINI DUYURDU

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

Öte yandan ilk açıklamadan kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Brown Üniversitesi, gözaltında bir şüpheli olmadığını ve şüphelinin halen arandığı bilgisini paylaşmıştı.

(AA)

