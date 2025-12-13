HABER

Konya’da otomobil refüje çıktı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüyük yol ayrımındaki kavşakta refüje çıktı. Araç, trafik işareti levhası direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ç. (27) ve M.Ç. (25) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

