Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü
Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü

Sultan Oğuz
Gündelik tempoda hem stil hem konfor arayanların ilk tercihi genellikle sade ama güçlü bir tasarım olmalı. Camper Andratx da siyah deri ve nubuk dokusuyla zamansız bir görünüm sunarken gün boyu yormayan hafif yapısıyla her adımı daha keyifli hale getiriyor. Üstelik bu şık model şu an indirime girmişken böyle bir fırsatı değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

Minimal tasarımı ve premium hissiyle dolapta her zaman giymek istediğiniz o joker parçayı mı arıyorsunuz? O zaman modern şehir stiline uyum sağlarken dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunan Camper Andratx ile hem casual hem sportif kombinlerde zahmetsiz bir şıklık yaratabilirsiniz. Fiyatı da 1934 TL düşmüşken bu kaliteyi daha uygun fiyata alma şansını kaçırmayın!

Camper Andratx Siyah Deri ve Nubuk Erkek Spor Ayakkabı

Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü 1

Siyah dana derisi ve nubuk malzemenin birleşimiyle hem dayanıklı hem premium bir görünüm sunan Camper Andratx, OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığı sayesinde her adımda yumuşak ve nefes alabilen bir konfor veriyor. Kaymaz ve uzun ömürlü kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda ekstra güvenlik ve sağlamlık yaratan bu model, işten seyahatlere kadar her zaman elinizin gideceği bir tasarıma sahip!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli bir ayakkabı. Tasarım sade, ayakkabıyı giydiğimde kendimi çok rahat hissediyorum. Ve fiyatı beni al diyor…. Bu ayakkabı inanın çok güzel, bu tarzda başka bir rakibi yok, teşekkür ederim."
  • "Çok rahat, güzel. Her zaman moda olan bir klasik."
  • "Bu marka yıllar öncesinde mağazalarda gördüğüm, sonrasında arkadaşlarımın ayakkabı olarak kullandığında tasarım ve görünüm olarak beğendiğim bir ayakkabı olmuştu, ben de satın alıp kullanmaya başladıktan sonra inanılmaz bir rahatlık hissettim. Şık ve sıra dışı tasarım. Ve en önemli unsurlarından biri de fiyat performansı. Kalitesi, fiyatının çok çok ilerisinde."
Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü 2

Bu içerik 12 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

