Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü

Minimal tasarımı ve premium hissiyle dolapta her zaman giymek istediğiniz o joker parçayı mı arıyorsunuz? O zaman modern şehir stiline uyum sağlarken dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunan Camper Andratx ile hem casual hem sportif kombinlerde zahmetsiz bir şıklık yaratabilirsiniz. Fiyatı da 1934 TL düşmüşken bu kaliteyi daha uygun fiyata alma şansını kaçırmayın!

Camper Andratx Siyah Deri ve Nubuk Erkek Spor Ayakkabı

Siyah dana derisi ve nubuk malzemenin birleşimiyle hem dayanıklı hem premium bir görünüm sunan Camper Andratx, OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığı sayesinde her adımda yumuşak ve nefes alabilen bir konfor veriyor. Kaymaz ve uzun ömürlü kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda ekstra güvenlik ve sağlamlık yaratan bu model, işten seyahatlere kadar her zaman elinizin gideceği bir tasarıma sahip!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli bir ayakkabı. Tasarım sade, ayakkabıyı giydiğimde kendimi çok rahat hissediyorum. Ve fiyatı beni al diyor…. Bu ayakkabı inanın çok güzel, bu tarzda başka bir rakibi yok, teşekkür ederim."

"Çok rahat, güzel. Her zaman moda olan bir klasik."

"Bu marka yıllar öncesinde mağazalarda gördüğüm, sonrasında arkadaşlarımın ayakkabı olarak kullandığında tasarım ve görünüm olarak beğendiğim bir ayakkabı olmuştu, ben de satın alıp kullanmaya başladıktan sonra inanılmaz bir rahatlık hissettim. Şık ve sıra dışı tasarım. Ve en önemli unsurlarından biri de fiyat performansı. Kalitesi, fiyatının çok çok ilerisinde."

