Kızının düğün hazırlıkları için gelmişti: Rize’de otel odasında sır ölüm!

Rize'de otel odasında sır ölüm... 60 yaşındaki Servet Tüfekçi kızının düğün hazırlıkları için Rize'ye gelerek bir otele yerleşti. Gün boyu odadan çıkmayan Tüfekçi, banyoda yerde hareketsiz halde bulundu. Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esrarengiz olay, Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Önceki gün Rize'ye gelerek otele gittiği öğrenilen Servet Tüfekçi (60) odasına yerleşti. Dün gün boyu odadan hiç dışarıya çıkmayan Tüfekçi’nin odasından gelen yoğun su sesini duyan otel çalışanı önce kapıyı çaldı.

OTEL ODASINDA SIR ÖLÜM

İçeriden ses alamayan otel çalışanı hemen önce otel idaresine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler Tüfekçi’nin banyoda yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan ilk müdahalede Tüfekçi’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rize’nin Derepazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Servet Tüfekçi’nin yakın zamanda düğünü gerçekleşecek kızının hazırlıkları için memleketi Rize’ye geldiği ve bu nedenle otelde konakladığı öğrenildi.

Tüfekçi’nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belli olacak.Kaynak: İHA

