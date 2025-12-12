HABER

Dörtyol’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada adli makamlarca aranan 4 kişi yakalandı.

Dörtyol’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.K., vergi usul kanununa muhalefet suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan U.D., hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.D. ile 3 yıl hapis cezasıyla aranan G.A. Dörtyol’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıslar sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay
