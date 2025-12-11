Tam bir fiyat–performans bilgisayarı olan Monster Abra A5'de harika fırsat!

Hem rekabetçi oyunlarda akıcı bir deneyim sunacak hem de günlük işlerde hızını koruyacak bir bilgisayar arayanlar için bütçeyi aşmayan iyi bir seçenek bulmak çok basit olmasa da 144 Hz ekranı, güçlü soğutma yapısı ve yüksek depolama kapasitesiyle Monster’ın indirimdeki Abra A5 modeli hem günlük kullanımlar hem de oyunseverler için tam bir fiyat–performans fırsatı yaratıyor. Stoklar bitmeden indirimden yararlanmak için acele edin!

Monster Abra A5 V21.5.4 Intel Core i5 12450H 16 GB 1TB SSD RTX 3050 FreeDos 15,6" 144 Hz Oyun Bilgisayarı

Oyun performansını ve akıcı kullanım deneyimini bir arada sunan donanımıyla dikkat çeken Monster bilgisayar, Intel Core i5-12450H işlemcisi sayesinde hem oyunlarda hem de günlük programlarda yüksek hız ve stabilite sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı, 80 Watt temel gücünün yanında gerektiğinde işlemciden 15 Watt daha alarak 95 Watt’a kadar çıkabiliyor; bu da daha yüksek FPS değerleri ve daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor. DDR4 RAM yapısı ve Gen4 SSD ile profesyonel iş yüklerinde bile sorunsuz, hızlı ve gecikmesiz bir kullanım elde edilirken 144 Hz IPS ekran her sahnede daha net görüntü ve daha hızlı refleks avantajı veriyor.

