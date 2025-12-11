Ev Yaşam Ev Yaşam
Tam bir fiyat–performans bilgisayarı olan Monster Abra A5'de harika fırsat!
Tam bir fiyat–performans bilgisayarı olan Monster Abra A5'de harika fırsat!

Güçlü donanım, akıcı oyun deneyimi ve aynı zamanda günlük kullanımda hız sunan bir laptop bulmak kolay değil. Özellikle hem performans hem de fiyat dengesini tutturmak isteyenler için doğru modele denk gelmek ciddi bir avantaj. Eğer siz de böyle bir bilgisayar arayışına girdiyseniz Monster'ın Abra A5 modeli şu an indirimdeyken yakalamışken kaçırmamakta fayda var!

Hem rekabetçi oyunlarda akıcı bir deneyim sunacak hem de günlük işlerde hızını koruyacak bir bilgisayar arayanlar için bütçeyi aşmayan iyi bir seçenek bulmak çok basit olmasa da 144 Hz ekranı, güçlü soğutma yapısı ve yüksek depolama kapasitesiyle Monster’ın indirimdeki Abra A5 modeli hem günlük kullanımlar hem de oyunseverler için tam bir fiyat–performans fırsatı yaratıyor. Stoklar bitmeden indirimden yararlanmak için acele edin!

Monster Abra A5 V21.5.4 Intel Core i5 12450H 16 GB 1TB SSD RTX 3050 FreeDos 15,6" 144 Hz Oyun Bilgisayarı

Tam bir fiyat–performans bilgisayarı olan Monster Abra A5 de harika fırsat! 1

Oyun performansını ve akıcı kullanım deneyimini bir arada sunan donanımıyla dikkat çeken Monster bilgisayar, Intel Core i5-12450H işlemcisi sayesinde hem oyunlarda hem de günlük programlarda yüksek hız ve stabilite sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı, 80 Watt temel gücünün yanında gerektiğinde işlemciden 15 Watt daha alarak 95 Watt’a kadar çıkabiliyor; bu da daha yüksek FPS değerleri ve daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor. DDR4 RAM yapısı ve Gen4 SSD ile profesyonel iş yüklerinde bile sorunsuz, hızlı ve gecikmesiz bir kullanım elde edilirken 144 Hz IPS ekran her sahnede daha net görüntü ve daha hızlı refleks avantajı veriyor.

Tam bir fiyat–performans bilgisayarı olan Monster Abra A5 de harika fırsat! 2

Bu içerik 11 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

