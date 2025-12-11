Planlar değişti: Samsung Galaxy A07, A37 ve A57 yakında geliyor

Samsung genellikle Galaxy S serisi akıllı telefonlarını ocak ya da şubat ayı başında duyuruyor. Mart ayında ise genellikle Galaxy A serisi akıllı telefonlar geliyor. Ancak iddiaya göre bu takvim değişmiş durumda. Nedeniyle Galaxy S serisinde yapılan bazı değişiklikler...

GALAXY S26 EDGE GİTTİ, YERİNE GALAXY S26 PLUS GELDİ

Bilindiği üzere, Samsung'un yeni Galaxy S26 serisinde Galaxy S26 Plus yerine iPhone Air rakibi Galaxy S26 Edge'e yer vermesi bekleniyordu. Ancak Gizmochina'da yer alan iddiaya göre Galaxy S25 Edge satış anlamında beklenen performası gösteremeyince şirket Galaxy S26 Edge'i iptal etti ve yerine tekrar Galaxy S26 Plus'ı seriye dahil etme kararı aldı. Fakat bu kararın sürecin çok daha geç bir aşamasında alındığı öne sürülüyor. Bu da iddiaya göre Ar-Ge takvimlerini geriye itti ve Galaxy S26 serisinin piyasaya çıkacağı tarih sarktı.

Galaxy S26 serisinin artık şubat sonuna doğru piyasaya çıkacağı konuşulurken, iddiaya göre Samsung oluşan boşluğu ise Galaxy A07, A37 ve A57 gibi uygun fiyatlı ve orta segment telefonların lansmanlarını öne çekerek dolduracak.

GALAXY A07, A37 VE A57 GELİYOR

Yeni bir sızıntıya göre Galaxy A07 5G, bu ayın ilerleyen günlerinde ya da 2026 Ocak ayının başında piyasaya sürülebilir. Bu da, önceki Galaxy A0 serisi telefonlardan daha erken bir tarihte çıkacak demek.

Daha da ilginci, Samsung’un Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini de normal takvimlerinden önce çıkarmayı planlaması. Bu iki model genelde Mart veya Nisan aylarında piyasaya çıkıyor. Fakat her iki telefonun da bu kez 2026 Şubat ayı gibi erken bir tarihte çıkması bekleniyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddiaya göre Galaxy A37 ve A57, yeni yonga setleri ve en güncel yazılımla birlikte gelecek ve görece küçük ama önemli iyileştirmeler sunacaklar. Her iki telefon da kutudan Android 16 ile çıkacak.

Galaxy A57’nin, Samsung’un yeni Exynos 1680 işlemcisi ve Xclipse 550 GPU’su ile çalışacağı söyleniyor. Galaxy A37 için ise iddialar Exynos 1480 yonga seti ve Xclipse 530 GPU kullanılacağı yönünde.