Dikkat! ChatGPT'nin sahibi OpenAI'dan 'yüksek risk' uyarısı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kabiliyetleri hızla gelişen yeni nesil yapay zeka modellerinin "yüksek" düzeyde siber güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Enes Çırtlık

ChatGPT’nin geliştiricisi olan şirket, yayımladığı blog yazısında; söz konusu yapay zeka modellerinin, iyi korunan sistemlere karşı işlevsel "sıfırıncı gün" (zero-day) uzaktan istismar yöntemleri geliştirebileceğini ya da gerçek dünyada etki yaratmayı amaçlayan karmaşık kurumsal veya endüstriyel sızma operasyonlarına yardımcı olabileceğini belirtti.

OPENAI'DAN YATIRIM

OpenAI, savunma amaçlı siber güvenlik görevleri için modelleri güçlendirmeye ve savunmacıların kod denetimi ve güvenlik açıklarını yamama gibi iş akışlarını daha kolay yürütmelerini sağlayan araçlar geliştirilmesine yatırım yaptığını söyledi.

Şirket, siber güvenlik risklerine karşı koymak amacıyla erişim kontrolleri, altyapı güçlendirme, veri çıkış (egress) kontrolleri ve izleme faaliyetlerinden oluşan karma bir güvenlik yapısına güvendiklerini bildirdi.

Microsoft destekli şirket, yakında siber savunma alanında çalışan uygun kullanıcılar ve müşterilere gelişmiş yeteneklere kademeli erişim sağlayan bir program sunacağını açıkladı.

YENİ PROGRAM VE DANIŞMA GRUBU GELİYOR

Microsoft destekli şirket, siber savunma alanında çalışan uygun kullanıcı ve müşterilere yönelik yeni bir programı yakında hayata geçireceklerini de duyurdu.

OpenAI ayrıca, deneyimli siber savunma uzmanlarını ve güvenlik uygulayıcılarını kendi ekipleriyle yakın işbirliğine dahil edecek Frontier Risk Council adlı bir danışma grubu kuracağını belirtti.

Danışma grubunun başlangıçta siber güvenliğe odaklanacağı, ilerleyen dönemde ise diğer öncü yetenek alanlarını da kapsayacak şekilde faaliyetlerini genişleteceği ifade edildi.

