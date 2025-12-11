Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi yayılıyor: İşte güncelleme alan yeni modeller

Xiaomi’nin MIUI sonrası dönemde tüm ekosistemini tek çatı altında toplayan HyperOS girişimi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümüyle birlikte yeni bir aşamaya geçiyor. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise elbette “Benim telefonuma ne zaman gelecek?” sorusunun cevabı.

İŞTE XİAOMİ HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALAN YENİ MODELLER

ITHome’a göre, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemi güncellemesini alacak son telefon grubu şöyle:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 15 Pro+

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 14 Pro+

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13 Pro+

Xiaomi 13 Pro

Bu listenin Çin'deki cihazlar için geçerli olduğunu, küresel modellerin ise takvimin bir ay gerisinden geldiğini belirtmek isteriz.

GSMArena'da yer alan habere göre bu, kademeli bir dağıtım olacak. Yani güncelleme tüm cihazlara aynı anda değil, partiler hâlinde gönderilecek.

Öte yandan, güncelleme şu anda, Xiaomi Mix Fold 3 ve Xiaomi 13 serisi gibi 2023 çıkışlı cihazlara odaklanıyor. Listede ayrıca, 2023 ile 2025 yılları arasında piyasaya sürülen; Redmi Note 15 Pro, Note 14 Pro ve Note 13 Pro (ve bunların Pro+ versiyonları) gibi Redmi Note modelleri de yer alıyor.

Bu arada, Poco telefonların HyperOS 3 için kendilerine ait ayrı bir güncelleme takvimi olduğunu da ekleyelim.