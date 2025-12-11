HABER

Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi yayılıyor: İşte güncelleme alan yeni modeller

Xiaomi, HyperOS 3 işletim sistemi güncellemesini HyperOS 3 güncellemesini destekleyen cihazlara dağıtmaya devam ediyor. Android 16 tabanlı güncellemeyi alan yeni telefon grubu ortaya çıktı. İşte Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi alan yeni modeller...

Enes Çırtlık

Xiaomi’nin MIUI sonrası dönemde tüm ekosistemini tek çatı altında toplayan HyperOS girişimi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümüyle birlikte yeni bir aşamaya geçiyor. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise elbette “Benim telefonuma ne zaman gelecek?” sorusunun cevabı.

İŞTE XİAOMİ HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALAN YENİ MODELLER

ITHome’a göre, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemi güncellemesini alacak son telefon grubu şöyle:

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 15 Pro+
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 14 Pro+
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 13 Pro+
  • Xiaomi 13 Pro

Bu listenin Çin'deki cihazlar için geçerli olduğunu, küresel modellerin ise takvimin bir ay gerisinden geldiğini belirtmek isteriz.

Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi yayılıyor: İşte güncelleme alan yeni modeller 1

GSMArena'da yer alan habere göre bu, kademeli bir dağıtım olacak. Yani güncelleme tüm cihazlara aynı anda değil, partiler hâlinde gönderilecek.

Öte yandan, güncelleme şu anda, Xiaomi Mix Fold 3 ve Xiaomi 13 serisi gibi 2023 çıkışlı cihazlara odaklanıyor. Listede ayrıca, 2023 ile 2025 yılları arasında piyasaya sürülen; Redmi Note 15 Pro, Note 14 Pro ve Note 13 Pro (ve bunların Pro+ versiyonları) gibi Redmi Note modelleri de yer alıyor.

Bu arada, Poco telefonların HyperOS 3 için kendilerine ait ayrı bir güncelleme takvimi olduğunu da ekleyelim.

