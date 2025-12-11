HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov istifa etti! "Vatandaşların sesini duyuyoruz"

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldığını duyurdu. Jelyazkov, "Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov istifa etti! "Vatandaşların sesini duyuyoruz"

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

"VATANDAŞLARIN SESİNİ DUYUYORUZ"

Jelyazkov, “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak 6'ncı güven oylamasının hemen öncesinde bu kararı aldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Ölü bulunan zihinsel engellinin vücuduna bulunduAfyonkarahisar'da korkunç olay! Ölü bulunan zihinsel engellinin vücuduna bulundu
Yer: Bursa! Evde 4 silah ve 600 mermi ele geçirildiYer: Bursa! Evde 4 silah ve 600 mermi ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan istifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.