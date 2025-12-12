HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

