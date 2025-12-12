HABER

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Klinik durumu ağırlaşan Gülşah Durbay entübe edildi.

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin kanser tedavisi olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Gülşah Durbay’ın, entübe edildiği bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi 1

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

