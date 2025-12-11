HABER

Resmi belgeler doğruladı: Galaxy S26 Ultra ile ilgili işlemci gerçeği ortaya çıktı

Galaxy S26 Ultra’da Snapdragon 8 Elite Gen 5 söylentileri sonunda resmiyete döküldü. FCC belgelerine göre, Samsung Galaxy S26 Ultra, küresel olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile gelecek. Yani tüm pazarlarda yonga seti olarak sadece Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak.

Enes Çırtlık

Samsung’un katlanabilir olmayan bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra’ya ilişkin çıkan çok sayıda söylenti, bu telefonun Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geleceğini gösteriyordu. Ancak bugüne dek bu konuda resmi bir doğrulama yoktu. Yani hepsi söylenti ve iddialardan ibaretti. Ancak artık bu durum değişti ve söz konusu bilgi doğrulandı.

Galaxy S26 Ultra’ya dair sızan bilgilere göre, cihazın model numaralarından bazıları SM-S948B ve SM-S948U olarak geçiyor. SamMobile'da yer alan habere göre, Samsung’un akıllı telefonlar için kullandığı model numaralandırma ve isimlendirme geleneği esas alındığında; SM-S948B kodlu cihazın telefonun uluslararası versiyonu, SM-S948U kodlu cihazın ise ABD pazarı için üretilen SIM kilitli varyasyonu olacağı anlaşılıyor.

FCC SERTİFİKALANDIRDI, İŞLEMCİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Federal İletişim Kurulu (FCC) ise resmi olarak bu model numaralarına sahip cihazları sertifikalandırdı. Sertifikasyon belgelerine göre ise cihazlar, SM8850 yonga setini barındırıyor. SM8850 ise Snapdragon 8 Elite Gen 5’in model numarası.

Kısacası, bu durum ve son sızıntıları göz önüne alırsak görünen o ki, Samsung, Galaxy S26 Ultra’yı küresel ölçekte Qualcomm yonga setiyle satışa sunacak.

PEKİ YA GALAXY S26 VE GALAXY S26 PLUS?

Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ya (Galaxy S26 Plus) gelince... Bu cihazlarla ilgili daha önceki bir rapor, Samsung’un bu modelleri Güney Kore hariç dünyanın tüm bölgelerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile sunacağını iddia ediyor. Markanın, kendi ülkesi Güney Kore’de ise Exynos 2600 yonga setini kullanacağı yönünde söylentiler mevcut.

