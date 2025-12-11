‘Mezarcıyız’ deyip 20 evi soyan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir Günyüzü ilçesinde 04 Aralık tarihinden itibaren meydana gelen 20 evden hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde; olayları mahallede kendilerini mezar ustası olarak tanıtan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği, çaldıkları malzemeleri Konya ve Ankara illerinde sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla 10 Aralık tarihinde Konya ve Ankara illerinde 3 ikamet, 2 iş yeri ile 2 araçta icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda çalınan malzemenin tamamı jandarma tarafından ele geçirildi. Çalınan malzemeler arasında; el emeği patik, testere, halı, matkap, çapa motoru ve vantilatör gibi malzemeler ise ‘pes’ dedirtti. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır