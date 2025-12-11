Yeni model T10F ile geldi! 'Oltu' renkli Togg böyle görüntülendi

Bakan Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’na yerli otomobil Togg’un yeni modeli T10F ile geldi. Bakan Kacır makam aracı olarak kullandığı Togg’un ‘Oltu’ renkli T10F modeli ile Meclise gelirken, bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Kacır’a eşlik etti.

Bakan Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Meclis binası önünde görüştü. İki bakan, ardından birlikte Genel Kurul Salonu’na girdi.