Sarp arazide yaralanan göçmen kurtarıldı

Olay, Dalaman’a bağlı Kapukargın Mevkii’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu göçmen şahsın sarp arazide dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanması ve mahsur kalması üzerine, bölgedeki sağlık ekipleri şahsa ulaşmakta zorlandı. Bu durum üzerine, ilgili kurumdan Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) destek talebinde bulunuldu.

AFAD Müdürlüğü, gelen talep üzerine hemen harekete geçti. Alanında uzman arama kurtarma teknisyeni personelinden oluşan özel bir ekip, derhal olay yerine sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen yaralı şahsa en kısa sürede ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı. Uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından yaralı şahsa ulaşan AFAD ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından, şahsın güvenli bir şekilde taşınması için gerekli önlemler alınarak, yaralı titizlikle araziden indirilmeye başlandı. Başarılı geçen operasyon neticesinde, yaralı göçmen şahıs, bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

