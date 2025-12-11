HABER

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP ziyareti sonrası 'ittifak' çıkışı: "Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretin ardından Ağıralioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ağıralioğlu kendisine yöneltilen ittifak sorusuna yanıt verdi. Seçimlere ittifak olmadan gireceklerini belirten Ağıralioğlu, "Anahtar Parti sonuna kadar müstakil kalacak ama şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İkili burada yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERDİ

Liderler daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu kendisine yöneltilen, "Genel seçime doğru ilerlerken bir ittifak gündeme gelir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"MÜSTAKİL BİR İRADEYLE YÜRÜYECEĞİZ"

Bu sorunun kendisi için kıymetli olduğunu aktaran Ağıralioğlu, "Biz müstakil bir iradeyle yürüyeceğiz. Yani bunu bir kere daha tekrarlamayı hassasiyetle yapacağım şundan dolayı: Seçmene sonuna kadar kendi sevdiği, seçtiği, arkasında durduğu iradenin amblemin arkasında durabilme imkanı vereceğiz" dedi.

"ŞUUR BERABERLİKLERİMİZ MUTLAKA OLACAKTIR"

'Şuur birlikteliği' vurgusu yapan Ağıralioğlu, "Şuurda beraberliği ama memleketin efendim kazanımlarıyla ilgili Cumhuriyetin, vatanın, milletin, devletin, ekonominin, alın terinin ne diyorsanız demokrasinin, hukukun bunlarla ilgili şuur beraberliklerimiz mutlaka olacaktır. Ama Anahtar Parti seçimde tekraren ilan ediyorum sonuna kadar müstakil kalacaktır" ifadelerini kullandı.

