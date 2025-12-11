HABER

Okulda 6 öğrenciye 'cinsel istismar' iddiası infial yaratmıştı! Öğretmene 130 yıl hapis

Kocaeli'de bulunan bir özel okuldaki cinsel istismar iddiası infial yaratmıştı. 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni M.A., kendisine iftira atıldığını savunarak beraatini istedi ve "Benim vicdanım rahat" dedi. Sınıf öğretmeni M.A. 130 yıl hapse çarptırıldı. Ayrıca, çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden M.A.'nın cezasında indirim uygulanmadı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sınıf öğretmeni M.A. (45) ve çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

2 SENEDEN FAZLA İSTİSMAR

Müşteki avukatları, sanığın çocukları 2 seneden fazla süreyle nitelikli şekilde istismar ettiğini söyleyerek, üzerine atılı suçlardan her çocuk için üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık avukatları da talep ettikleri keşif ve tanık dinleme taleplerinin tekrar değerlendirilmesini, aksi kanaatte sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istedi.

Söz verilen sanık M.A, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve kimseye karşı cinsel yaklaşımının olmadığını savundu.

KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

M.A, çocukların ifadelerinde yer alan durumların kendisiyle yaşanmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Hayatım boyunca böyle bir davranışım olmadı. İyi bir baba, eş ve öğretmenim. Bunların hiçbirini yapmadım. Benim vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

130 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.A'ya bir çocuk yönünden "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması, suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle 30 yıl hapis verdi.

Heyet, sanığın 5 çocuk yönünden ise "çocuğun cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması ve suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle her biri için 20 sene hapse çarptırılmasına karar verdi.

Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden sanığın cezasında indirim uygulanmadı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

