Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı

Antalya'da kan donduran olay! Emlakçı İlhan S. evde yeğenini öldürdükten sonra ortağı olduğu emlakçı dükkanına giderek önce yeğenine ardından eniştesine kurşun yağdırdı. Oradan çıkan cani, cami avlusunda intihara kalkıştı. Bir yeğenini öldüren saldırganın son paylaşımında helallik istediği ortaya çıktı.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçı İlhan S. (58), 2 yeğeni ve eniştesini tabancayla vurup, cami avlusunda göğsüne ateş ederek intihara kalkıştı. Yeğeni Deniz Şişman (39) yaşamını yitirirken, İlhan S. ile diğer yeğeni ve eniştesi tedaviye alındı.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 1

EVDE BAŞLADI

Olay, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 2

EMLAK OFİSİNDE SALDIRIYA DEVAM ETTİ

İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı, ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 3

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 4

SON PAYLAŞIMINDA SUÇLAMALARDA BULUNDU

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi ve yeğenlerini suçlayıp, yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 5

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı 6


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

