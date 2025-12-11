HABER

Kış ayında gelen tehlike: "Bir anda öldürebilir"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soba ve doğal gaz kullanılan kapalı alanlarda karbonmonoksit tehlikesi yeniden gündeme gelirken, uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilmesi son derece zor olan karbonmonoksitin "bir anda öldürebileceğini" belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karbon kaynağı içeren yakıtların tam olarak yanmamasıyla ortaya çıkan karbonmonoksitin kokusuz, renksiz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin oldukça güç olduğunu belirten Dr. Çatalkaya, bu nedenle gazın kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabildiğini ifade etti.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Karbonmonoksit zehirlenmesinin başlangıçta baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi hafif belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Çatalkaya, ilerleyen süreçte çarpıntı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ağır tabloların gelişebileceğini aktardı.

Gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşmasını engellediğini vurgulayan Çatalkaya, özellikle beyin ve kalbin bu durumdan hızla etkilendiğini belirtti. Tedavide hastalara yüzde yüz oksijen verildiğini, bu yöntemle karbonmonoksitin kandaki taşıyıcılardan uzaklaştırıldığını dile getirdi.

"TEDAVİDEN ÖNCE KORUNMAK EN ETKİLİ YÖNTEMDİR"

Çatalkaya, soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini vurgulayan uzman, yakıt kullanımı sonrası ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade etti. Her türlü yakıtın tam yanmaması halinde karbonmonoksit oluşabileceğini hatırlatan Çatalkaya, özellikle kış aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dr. Çatalkaya, karbonmonoksitin fark edilmesi zor bir gaz olduğunu, belirtiler ortaya çıktığında ise çoğu zaman geç kalınabildiğini belirterek, "Tedaviden önce korunmak en etkili yöntemdir" ifadelerini kullandı.

