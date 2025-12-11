HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Sahipsiz köpekler zehirlenerek öldürüldü' iddiası

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Hisarardı köyünde son dönemde sayısı artan sahipsiz köpeklerden bazılarının zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

'Sahipsiz köpekler zehirlenerek öldürüldü' iddiası

Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, dün yol kenarında 5 sahipsiz ölü köpek bulundu. Son dönemde köyde popülasyonu hızla artan sahipsiz köpeklerden bazılarının zehirlendiği iddia edildi. Muhtar Hasan Aydın, "Son zamanlarda köydeki sokak köpekleri arttı. Vatandaşların da şikayeti artınca kaymakamlık, tarım ilçe müdürlüğü, belediyeye başvurduk, sonuç alamadık. Kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, köpeklerin toplanacağını söyledi. Uzun zaman geçmesine rağmen köpekler toplanmadı. Belediyedeki yetkililer de köpek toplayacak araç yetersizliğinden bahsetti" diye konuştu.

'YAZIKTIR, GÜNAHTIR'

Son günlerde sahipsiz köpeklerin kümeslere saldırıp, tavuklara zarar vermesi yönünde şikayetlerin de arttığını vurgulayan Aydın, "Köpekler, kümeslerdeki tavuklara zarar verince belki de hiç tasvip etmediğim yöntemle itlaf edilmiş olabilir. Yazıktır, günahtır. Bu köpekler toplanıp götürülmüş olsalardı; şu anda hala yaşıyor olacaklardı. Yaşanan olaydan son derece üzgünüm" dedi. Diğer yandan ölü bulunan köpeklerden birinin 7 yavrusunun bakımını köydeki hayvanseverler üstlendi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: “Pandemi potansiyeli” taşıyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı: “Pandemi potansiyeli” taşıyor!
Ambulans uçak, 4 günlük bebek için havalandıAmbulans uçak, 4 günlük bebek için havalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta Yalvaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.