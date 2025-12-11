Dünya Sağlık Örgütü uyardı: “Pandemi potansiyeli” taşıyor! Vaka sayısı her geçen gün artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada hızla yayılan yeni bir grip türü nedeniyle acil uyarı yaptı. Örgüt, virüste görülen bazı genetik değişikliklerin “pandemi potansiyeli” taşıdığını söyledi.

VAKALAR DÜNYA GENELİNDE ARTIYOR

Son aylarda grip vakaları hızlı şekilde yükseldi. Özellikle A(H3N2) türündeki artış dikkat çekiyor.

Kuzey yarımkürede bazı ülkeler grip sezonuna normalden erken girerken, bazı ülkelerde ise vaka artışı yavaş ama düzenli ilerliyor.

Güney yarımkürede bu yıl grip sezonu normalden daha uzun sürdü.

VİRÜS HIZLA DEĞİŞİYOR

Ağustos 2025’ten beri H3N2’nin J.2.4.1 (alias K) adı verilen yeni alt türünde büyük bir yükseliş var. Bu yeni virüsün, daha önce dolaşımda olan türlerden genetik olarak belirgin şekilde farklı olduğu bildirildi.

Şu ana kadar bu değişimin hastalığın şiddetini artırdığına dair bir kanıt bulunmadı.

AŞI HÂLÂ KORUYOR

İlk verilere göre mevcut grip aşısı, çocuklarda ve yetişkinlerde hastaneye yatışları önlemede etkili.

Ancak hafif hastalığa karşı etkinliğinin ne kadar olduğu henüz belli değil.

KÜRESEL İZLEME SÜRÜYOR

WHO, 131 ülkeden 160’tan fazla kurumun yer aldığı küresel grip takip sistemiyle virüsteki değişimleri yakından izliyor. Bu sistem, pandemi riski taşıyan yeni grip türlerini erken tespit etmek için kullanılıyor.

WHO’DAN 10 ADIMLIK PLAN

Örgüt, hazırlıkları güçlendirmek için şu adımların uygulanacağını duyurdu: