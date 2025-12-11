HABER

Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 1'i ağır 6 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen bir otomobil ile 2 hafif ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 1 i ağır 6 yaralı 1

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası
