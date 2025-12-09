Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı!

Büyük indirimlerin peşindeysen bugün doğru zamanda doğru yerdesiniz. Yargıcı’dan Philips Hue’ya, Ferrero’dan Jack & Jones’a kadar birçok markada hem sepette ek avantajlar hem de yüksek indirim oranları var. Kendinize ya da sevdiklerine hediye almak istiyorsanız bu hafta fiyat–performans açısından en karlı alışveriş fırsatlarını yakalamak için ideal. Şimdi gelin, marka haftasında öne çıkan indirimleri birlikte inceleyelim!

1. Yargıcı

Yargıcı'da %40'a varan indirimler başladı. İndirimdeki tüm ürünleri incelemek için linke tıklayabilirsiniz!

2. Jack & Jones

Jack & Jones'ta pantolonlardan ceketlere, boxer'lardan hırkalara, tişörtlerden eşofman altlarına pek çok üründe harika indirimler var. Ürünlere göz atmak isterseniz link üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Ferrero

Kinder,Raffaello, Nutella ve Ferrero çikolatalardaki sepette %15 indirimi kaçırmayın!

4. Grimelange

Kadın, çocuk ve erkekler için her mevsime uygun Grimelange parça kısa süreliğine indirime girdi. Renk renk, farklı tasarımdaki ürünlerle gardırobunuza uygun fiyatlı ve kaliteli parçalamak için bu fırsatı değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

5. Philips Hue

Seçili Philips Hue ışıklandırmalarında sepette anında 1000 TL indirimi başladı. Son gün 14 Aralık, evinizdeki atmosferi anında renklendiren lambalardan film gecelerinizin atmosferini canlandıracak ışıklara kadar, herkese hitap eden seçenekler için acele edin!

6. Alpro

Alpro'nun bitkisel bazlı içeceklerinde ödeme esnasında anında %20 indirimin yanında Prime üyesiyseniz 750TL üzeri alışverişinizde %10 tasarruf edebiliyorsunuz.

7. Zuhal Müzik

Marshall'dan Behringer'a pek çok müzik markasının çeşitli ihtiyaçlara hitap eden ürünlerinde sepette %35'e varan indirimi kaçırmamak için elinizi çabuk tutun çünkü son gün 14 Aralık!

