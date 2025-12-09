Ev Yaşam Ev Yaşam
Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı!
Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı!

Sultan Oğuz
Moda, teknoloji, atıştırmalık, ev aydınlatması ve daha birçok kategoride büyük indirimler başladı. Gardırobunuzu yenilemek, evinize şık dokunuşlar eklemek veya sevdiğiniz markaların ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla almak istiyorsanız bu liste tam size göre. Farklı ihtiyaçlara hitap eden markaların en cazip kampanyalarını bir araya getirdik, göz atmadan alışverişe başlamanızı önermeyiz!

Büyük indirimlerin peşindeysen bugün doğru zamanda doğru yerdesiniz. Yargıcı’dan Philips Hue’ya, Ferrero’dan Jack & Jones’a kadar birçok markada hem sepette ek avantajlar hem de yüksek indirim oranları var. Kendinize ya da sevdiklerine hediye almak istiyorsanız bu hafta fiyat–performans açısından en karlı alışveriş fırsatlarını yakalamak için ideal. Şimdi gelin, marka haftasında öne çıkan indirimleri birlikte inceleyelim!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Yargıcı

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 1

Yargıcı'da %40'a varan indirimler başladı. İndirimdeki tüm ürünleri incelemek için linke tıklayabilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Jack & Jones

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 2

Jack & Jones'ta pantolonlardan ceketlere, boxer'lardan hırkalara, tişörtlerden eşofman altlarına pek çok üründe harika indirimler var. Ürünlere göz atmak isterseniz link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Ferrero

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 3

Kinder,Raffaello, Nutella ve Ferrero çikolatalardaki sepette %15 indirimi kaçırmayın!

Ürünü İncele

4. Grimelange

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 4

Kadın, çocuk ve erkekler için her mevsime uygun Grimelange parça kısa süreliğine indirime girdi. Renk renk, farklı tasarımdaki ürünlerle gardırobunuza uygun fiyatlı ve kaliteli parçalamak için bu fırsatı değerlendirmeden alışverişinizi tamamlamayın!

Ürünü İncele

5. Philips Hue

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 5

Seçili Philips Hue ışıklandırmalarında sepette anında 1000 TL indirimi başladı. Son gün 14 Aralık, evinizdeki atmosferi anında renklendiren lambalardan film gecelerinizin atmosferini canlandıracak ışıklara kadar, herkese hitap eden seçenekler için acele edin!

Ürünü İncele

6. Alpro

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 6

Alpro'nun bitkisel bazlı içeceklerinde ödeme esnasında anında %20 indirimin yanında Prime üyesiyseniz 750TL üzeri alışverişinizde %10 tasarruf edebiliyorsunuz.

Ürünü İncele

7. Zuhal Müzik

Marka haftasında her kategoride harika fırsatlar başladı! 7

Marshall'dan Behringer'a pek çok müzik markasının çeşitli ihtiyaçlara hitap eden ürünlerinde sepette %35'e varan indirimi kaçırmamak için elinizi çabuk tutun çünkü son gün 14 Aralık!

Ürünü İncele

Bu içerik 8 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Müzik philips moda jack and jones
