Açıklama NASA'dan geldi: Uzay aracı Maven ile iletişim kesildi! (2013'te fırlatılmıştı)

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yörüngesinde yaklaşık 10 yıldır atmosfer araştırmaları yapan uzay aracı Maven ile iletişimin kesildiğini açıkladı. 2013'te fırlatılan Maven, 2014'te Mars'a ulaşmıştı.

Enes Çırtlık

NASA'dan yapılan açıklamada, hafta sonu itibarıyla yer istasyonlarına veri göndermeyi aniden durduran Maven'in, Mars'ın arkasına geçmeden önce normal şekilde çalıştığı belirtildi.

SİNYAL ALINAMADI, İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kızıl Gezegen'in arkasından yeniden görünür hale geldiğinde ise Maven'den hiçbir sinyal alınamadığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, uzay aracıyla iletişim kesintisinin nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

2013'TE FIRLATILMIŞTI

2013'te fırlatılan Maven, 2014'te Mars'a ulaşarak gezegenin üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemeye başlamıştı.

Maven, bilimsel görevinin yanı sıra NASA'nın Mars’taki iki keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de iletişim aktarma uydusu olarak görev yapıyordu.

Bilim insanları, Mars'ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü Güneş kaynaklı etkiler nedeniyle kaybettiğini, bunun da Mars'ı sıcak ve nemli bir ortamdan soğuk ve kuru bir dünyaya dönüştürdüğünü belirtiyor.

