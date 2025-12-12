Hem şık hem fonksiyonel: PUMA montta kaçırılmayacak indirim

Günlük kullanımda pratiklik arayan, soğuk günlerde güvenilir bir mont isteyen ve dolabında siyah mont görmekten sıkılan herkes için çok iyi bir alternatifle geldik! Spor–şehir stiline uyumlu sade görünümü sayesinde her ortamda rahatça kullanabileceğiniz PUMA mont, kaliteli yapısıyla da bütçenize değer katarken tüm bu artılara ek olarak indirimde! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun!

Su ve rüzgar geçirmez: PUMA Essentials Kapüşonlu Dolgulu Mont

Gün boyu konfor ve stilin dengesini hissedeceğiniz çok yönlü tasarımıyla öne çıkan PUMA Essentials mont, warmCELL teknolojisi sayesinde nefes alırken aynı zamanda vücut ısınızı korur, su geçirmez yapısıyla da soğuk ve yağışlı havalarda ekstra koruma sağlar. Normal kesimi, tam fermuarlı kapanışı ve yuvarlak yakası günlük kullanımda pratiklik yaratırken içten lastikli manşetler ve etek ucuyla sıcak havayı içeride tutarak konforu artırır. Şık, sade ve fonksiyonel çizgisiyle her ortamda kendinizi iyi hissettiren PUMA mont, hem rahat hem de yoğun günler için ideal bir kış parçası!

