Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem şık hem fonksiyonel: PUMA montta kaçırılmayacak indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hem şık hem fonksiyonel: PUMA montta kaçırılmayacak indirim

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalarda hem şık görünmek hem de gerçekten sıcak kalmak istiyorsanız beklentilerinizi fazlasıyla karşılayan bir seçenekle geldik! Kış boyunca her gün rahatça giyebileceğiniz, hafif ama etkili dolgusu sayesinde üşütmeyen, şehir hayatının temposuna uyum sağlayan Puma mont, dayanıklılığı, işlevselliği ve zamansız duruşuyla uzun vadeli bir yatırım niteliğinde. Üstelik harika bir indirim varken göz atmadan geçmeyin!

Günlük kullanımda pratiklik arayan, soğuk günlerde güvenilir bir mont isteyen ve dolabında siyah mont görmekten sıkılan herkes için çok iyi bir alternatifle geldik! Spor–şehir stiline uyumlu sade görünümü sayesinde her ortamda rahatça kullanabileceğiniz PUMA mont, kaliteli yapısıyla da bütçenize değer katarken tüm bu artılara ek olarak indirimde! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

PUMA indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Su ve rüzgar geçirmez: PUMA Essentials Kapüşonlu Dolgulu Mont

Hem şık hem fonksiyonel: PUMA montta kaçırılmayacak indirim 1

Gün boyu konfor ve stilin dengesini hissedeceğiniz çok yönlü tasarımıyla öne çıkan PUMA Essentials mont, warmCELL teknolojisi sayesinde nefes alırken aynı zamanda vücut ısınızı korur, su geçirmez yapısıyla da soğuk ve yağışlı havalarda ekstra koruma sağlar. Normal kesimi, tam fermuarlı kapanışı ve yuvarlak yakası günlük kullanımda pratiklik yaratırken içten lastikli manşetler ve etek ucuyla sıcak havayı içeride tutarak konforu artırır. Şık, sade ve fonksiyonel çizgisiyle her ortamda kendinizi iyi hissettiren PUMA mont, hem rahat hem de yoğun günler için ideal bir kış parçası!

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hem şık hem fonksiyonel: PUMA montta kaçırılmayacak indirim 2

Bu içerik 12 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

 Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

 Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

 BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

 Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

 Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

 Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

 A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Puma
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack & Jones montta kısa süreli indirim başladı!

Jack & Jones montta kısa süreli indirim başladı!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

BİM'e Jacobs kahve geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

18 depremi bilmişti! 8'in üzerinde deprem ve tsunami uyarısı: "722 yıllık gerilme birikti"

8'in üzerinde deprem ve tsunami uyarısı: "722 yıllık gerilme birikti"

Kışın üşümeye son! Mirkraft ısıtıcıda indirim başladı

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Zamansız tasarım arayanlara: Camper Andratx ayakkabının fiyatı düştü

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Kızının düğün hazırlıkları için gelmişti: Rize’de otel odasında sır ölüm!

Kızının düğün hazırlığı için gelmişti: Otel odasında sır ölüm!

Dörtyol’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

Dörtyol’da hapis cezası ile aranan 4 kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.