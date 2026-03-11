HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Taşkın sularında yan mahsur kalan tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı ovada yan yatarak mahsur kalan tır sürücüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Taşkın sularında yan mahsur kalan tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden yüklü tırın sürücüsü taşkın sularıyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak sel sularının altında kalan yolu ve yol kenarındaki sulama kanalını fark edemeyen sürücü, aracın kanala yan yatması sonucu tırın içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolu kapatması nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla olay yerine ulaşarak tır içinde mahsur kalan sürücüyü güvenli şekilde kurtardı. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kurtarma anları Akçakaya Mahallesi sakinlerinden Ferudun Tıkır tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Yetkililer, taşkın nedeniyle su altında kalan yollarda sürücülerin risk almamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rojin Kabaiş’in babasından dikkat çeken açıklama: Bu 2 köy aransınRojin Kabaiş’in babasından dikkat çeken açıklama: Bu 2 köy aransın
İzmir'de 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiİzmir'de 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.