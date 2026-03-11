HABER

Trump 'Yakında' diyerek duyurdu: "İran'da hedef alınacak hiçbir şey kalmadı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın "yakında" sona erebileceğini, çünkü "Hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını" söyledi. Trump savaş için "Ne zaman istersem o zaman sona erecek" dedi.

Trump 'Yakında' diyerek duyurdu: "İran'da hedef alınacak hiçbir şey kalmadı"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası Orta Doğu'da patlak veren savaş 12'nci günde. Savaşın başından beri onlarca füze havalanırken; İran, İsrail ve bölgedeki ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE ZAMAN VERMİŞTİ

Savaşın ne zaman biteceği konusu dünya kamuoyunda tartışma konusu olurken, İran uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise geçen günlerde savaşın 4-5 hafta içinde bitebileceğini aktarmıştı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ: "YAKINDA SONA ERECEK"

İsrail tarafı ise herhangi bir zaman sınırı olmadığını ve saldırıların süreceğini vurgulamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi.

Trump, "Ortadoğu'nun geri kalanını hedefliyorlardı. 47 yıl boyunca neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile savaşın yakında bitebileceğini belirterek, İran'da neredeyse hedef alınacak hiçbir şeyin kalmadığını savundu.

Axios'un haberine göre Trump'ın açıklamalarına rağmen, ABD ve İsrail yetkilileri çatışmaları durdurma kararı alınmadığını ve planlamaların en az iki hafta daha sürecek saldırıları öngördüğünü söylüyor.

