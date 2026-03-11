HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den yeni karar! O ülkeye asker ve savaş uçağı konuşlandıracaklar

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanma talebinin mecliste görüşüleceğini belirterek, ülkesi için herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığını söyledi.

ABD'den yeni karar! O ülkeye asker ve savaş uçağı konuşlandıracaklar

Dan'ın liderlik ettiği Romanya Milli Savunma Konseyi, ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssü'ne asker ve savaş uçağı konuşlandırma talebini görüşmek üzere başkent Bükreş'te toplandı.

"KONU BUGÜN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK"

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dan, yakıt ikmal uçakları ve uydu iletişim ekipmanları dahil ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanma talebini detaylı görüştüklerini kaydederek, "Konu bugün mecliste görüşülecek. Onaylanması durumunda ABD, ortaklığımız çerçevesinde üsleri kullanabilecek. ABD'nin talebi savunma amaçlı. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Romanya güvende." dedi.

ABD den yeni karar! O ülkeye asker ve savaş uçağı konuşlandıracaklar 1

Romanya vatandaşı 5 bin 700 kişinin Orta Doğu'daki kriz nedeniyle ülkelerine döndüğü bilgisini paylaşan Dan, ülkesini ekonomik olarak da etkileyen çatışmaların sona ermesi için diplomatik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, ABD'nin Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapmak için kullanılan iki tanker uçağının konuşlandırılması için talepte bulunduğu ve Romanya'ya yaklaşık 500 askerini göndermeyi planladığı aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu'da iş makinesinin 700 litre yakıtı ve elektronik parçalarını çaldılarKastamonu'da iş makinesinin 700 litre yakıtı ve elektronik parçalarını çaldılar
Trump 4-5 hafta süre vermişti! İsrail'den kafa karıştıran İran açıklamasıTrump 4-5 hafta süre vermişti! İsrail'den kafa karıştıran İran açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Romanya abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.