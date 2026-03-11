Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran açıklaması: "Daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kıymetli Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek iftar programımızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik sofrasında, bu güzel Ramazan akşamında bir araya gelmemize vesile olan, hasret gidermemizi sağlayan genel merkezdeki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

"Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir"

"Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz"

"Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir."

"İRAN KRİZİNDEKİ TAVRIMIZ GAYET BERRAKTIR VE NETTİR"

"Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz"