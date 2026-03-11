MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Kaşlı'nın ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

"KESİN İHRAÇ TALEBİ"

Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur."