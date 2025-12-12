Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede kent merkezinde yoğunluğunu artırdı. Şiddetli şekilde yağan karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışın yol açtığı kaygan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer kış lastiği takılması ve trafikte daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kar yağışıyla birlikte Erzurum’da kış mevsiminin gerçek yüzü yeniden hissedilirken, şehir adeta kartpostallık bir manzaraya kavuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır