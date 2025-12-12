HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Erzurum, güne uzun süredir beklenen kar yağışıyla uyandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haftalardır kar yağışı görülmeyen şehir, sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yeniden beyaza büründü.

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede kent merkezinde yoğunluğunu artırdı. Şiddetli şekilde yağan karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışın yol açtığı kaygan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer kış lastiği takılması ve trafikte daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kar yağışıyla birlikte Erzurum’da kış mevsiminin gerçek yüzü yeniden hissedilirken, şehir adeta kartpostallık bir manzaraya kavuştu.

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu 1

Erzurum’da beklenen kar yağışı etkili oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu!Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu!
Tokat’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonuTokat’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.