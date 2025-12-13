HABER

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın hayati riski sürüyor! Hastaneden açıklama

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Durbay’ın destek tedavisinin yapılmakta olduğu ancak hayati riskinin sürdüğü duyuruldu.

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin kanser tedavisi olarak geldiği Manisa Şehir Hastanesinde doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Gülşah Durbay’ın, entübe edildiği bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
