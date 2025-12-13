AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saati 23:10 olduğu bildirildi.
Depremde can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar olmadı.
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-13
Saat:23:10:51 TSİ
Enlem:39.20944 N
Boylam:28.15556 E
Derinlik:7 km
