AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saati 23:10 olduğu bildirildi.

SINDIRGI 3.7 İLE SARSILDI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar olmadı.