AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.

Mustafa Fidan

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saati 23:10 olduğu bildirildi.

SINDIRGI 3.7 İLE SARSILDI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar olmadı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Sındırgı afad
