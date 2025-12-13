HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eğlence mekanında silahlı kavga: 9 gözaltı

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavga sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence mekanında silahlı kavga: 9 gözaltı

Olay, Ankara'da meydana geldi. Eğlenmek için gittikleri mekanda 3 şahıs alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırdı. Şahıslar çalışanlarla 'yan baktın' kavgası çıkarttı. 3 şahıs tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Daha sonra şahıslar 4 arkadaşını daha yanına alarak eğlence mekanının kapısına dayandı. Müşteriler ile iş yeri çalışanları arasındaki kavga tekrar şiddetlendi. Yumruklaşmayla başlayan kavga silahların ateşlenmesiyle son buldu. Mekan içerisinde rastgele ateş eden ve tehditler savuran şüpheliler polisten kaçamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Aralarında mekan çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna duyurdu: "Tekrar kontrolü sağladık"Ukrayna duyurdu: "Tekrar kontrolü sağladık"
Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama yapıldı Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.