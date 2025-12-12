Ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Skechers ayakkabıda bugün büyük indirim var!

Günlük hayatta sürekli ayakkabı bağlamakla uğraşmamak, her adımda yumuşak bir destek veren bir ayakkabı arıyorsanız Skechers Track Ezral, eller serbest giyme teknolojisi, ayakkabıyı giymeyi saniyelere indirerek günlük temponuzda size büyük kolaylık sağlayacak. Skechers’ın ayak sağlığını düşünen teknolojileri indirimlerle de birleşince ortaya harika bir fırsat çıkıyor. Ayakkabıyı daha detaylı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Maksimum konfor vadeden: Skechers Track Ezral Erkek Beyaz Spor Ayakkabı

Slip-ins® teknolojisi sayesinde ellerinizi kullanmadan kolayca giyip çıkarabileceğiniz pratik bir kullanım yaşatan Skechers Track Ezral ayakkabı, Heel Pillow™ desteğiyle ayağı sabitleyerek ekstra stabilite sağlar. File ve deri detaylı sayası nefes alabilirlik sunarken Air-Cooled Memory Foam® iç tabanı ayağın şeklini alarak yumuşak ve ferah adımlar atmanızı garantiler. Esnek kauçuk dış tabanıyla güçlü zemin tutuşu yaparken 2,54 cm topuk yüksekliği ek bir denge de verir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğim gibi geldi teşekkürler."

"Çok rahat güzel bir ayakkabı."

"Daha önce yeşil ve lacivert almıştım aynı model, çok hafif ve rahat. Kendi numaranızı alın."

