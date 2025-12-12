Ev Yaşam Ev Yaşam
Ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Skechers ayakkabıda bugün büyük indirim var!
Ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Skechers ayakkabıda bugün büyük indirim var!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Adımlarınızda daha fazla destek, daha fazla stabilite ve daha fazla pratiklik için sabitleme desteği, esnek dış tabanı ve güçlü zemin tutuşuyla tüm bu ihtiyaçlara cevap veren bir ayakkabı var desek? Hem sporda hem günlük kullanımda ayağa uyum sağlayan formu, ayarlanabilir bağcıklı Slip-on stili ve modern tasarımıyla uzun süre kullanılabilir, işlevsel ve konforlu bir model olan Skechers Track Ezral ayakkabı kısa süreli indirime girmişken sepetinize eklemeyi unutmayın!

Günlük hayatta sürekli ayakkabı bağlamakla uğraşmamak, her adımda yumuşak bir destek veren bir ayakkabı arıyorsanız Skechers Track Ezral, eller serbest giyme teknolojisi, ayakkabıyı giymeyi saniyelere indirerek günlük temponuzda size büyük kolaylık sağlayacak. Skechers’ın ayak sağlığını düşünen teknolojileri indirimlerle de birleşince ortaya harika bir fırsat çıkıyor. Ayakkabıyı daha detaylı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Maksimum konfor vadeden: Skechers Track Ezral Erkek Beyaz Spor Ayakkabı

Ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Skechers ayakkabıda bugün büyük indirim var! 1

Slip-ins® teknolojisi sayesinde ellerinizi kullanmadan kolayca giyip çıkarabileceğiniz pratik bir kullanım yaşatan Skechers Track Ezral ayakkabı, Heel Pillow™ desteğiyle ayağı sabitleyerek ekstra stabilite sağlar. File ve deri detaylı sayası nefes alabilirlik sunarken Air-Cooled Memory Foam® iç tabanı ayağın şeklini alarak yumuşak ve ferah adımlar atmanızı garantiler. Esnek kauçuk dış tabanıyla güçlü zemin tutuşu yaparken 2,54 cm topuk yüksekliği ek bir denge de verir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklediğim gibi geldi teşekkürler."
  • "Çok rahat güzel bir ayakkabı."
  • "Daha önce yeşil ve lacivert almıştım aynı model, çok hafif ve rahat. Kendi numaranızı alın."
Ürünü İncele

Ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Skechers ayakkabıda bugün büyük indirim var! 2

Bu içerik 12 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

