HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi

Giresun’da Rayif Şimşek ile yeğeni Emin Yılmaz mezar yeri bakmaya giderken hayatını kaybetti. Yolda geçirdikleri kazada can veren dayı ile yeğen son yolculuğunu uğurlandı.

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün sabah saatlerinde annesi Ayşe Şimşek için mezar yeri bakmaya giden Rayif Şimşek ile yeğeni Emin Yılmaz, Kovanlık-Aydındere yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi 1

MEZAR YERİ YOLUNDA CAN VERDİLER

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobilin Pazarsuyu Deresi’ne uçması sonucu Rayif Şimşek araç içinde sıkışarak, sürücü Emin Yılmaz ise yaklaşık 2 kilometre aşağıda cansız halde bulunmuştu.

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi 2

Kazada hayatını kaybeden dayı ile yeğeni için Giresun Teyyaredüzü Serpile Hatun Camii’nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi 3

DAYI VE YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, siyasi parti temsilcileri ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Şimşek ve Yılmaz’ın cenazeleri, dualarla Teyyaredüzü Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi.

Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler! Dayı ve yeğen gözyaşlarıyla defnedildi 4Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP ve DEM Parti'nin görüşmesi başladı! İlk görüntüler geldiMHP ve DEM Parti'nin görüşmesi başladı! İlk görüntüler geldi
Erdoğan'dan Aşkabat'ta kritik temaslar! Putin ile görüştüErdoğan'dan Aşkabat'ta kritik temaslar! Putin ile görüştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun dayı yeğen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.