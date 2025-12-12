HABER

Dua gerilimi sürüyor! Ersin Tatar 'hatırlamıyorum' dedi, Cübbeli Ahmet görüntüleri paylaştı

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki 'dua' gerilimi büyüyor. Kendisi için yayınladığı destek mesajının 5 puan kaybettirdiğini savunan Tatar'a cevap veren, Ünlü "Kendisi birkaç defa benimle görüştü" demişti. Tatar, Cübbeli Ahmet Hoca ile görüştüğünü hatırlamadığını söylerken, Ünlü o anlara ilişkin kayıtları yayınladı. İşte detaylar...

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimi kaybetme nedenlerinden birinin Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisi için yayınladığı destek mesajı olduğunu savundu. Tatar, Ünlü'nün kendisi için çektiği video nedeniyle 5 puan kaybettiğini aktardı.

Dua gerilimi sürüyor! Ersin Tatar hatırlamıyorum dedi, Cübbeli Ahmet görüntüleri paylaştı 1

"CÜBBELİ AHMET HOCA BANAN YÜZDE 5 OY KAYBETTİRDİ"

Tatar, "Seçimden evvel Cübbeli Ahmet yaptı açıklamasını. O bana yüzde 5 oy kaybettirdi. Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin. Onların kendi kampanyacılarının beklentisi yüzde 55-58 arasıydı, yüzde 63 oldu. O video, herkese düştü. Belki bunlar (muhalefet) yaptı. Ben yapmadım" demişti.

Dua gerilimi sürüyor! Ersin Tatar hatırlamıyorum dedi, Cübbeli Ahmet görüntüleri paylaştı 2

"KENDİSİ BİRKAÇ DEFA BENİMLE GÖRÜŞTÜ"

Tatar'ın sözlerine Gazeteci Nevzat Çiçek'in Youtube kanalı üzerinden yanıt veren Ünlü, "Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu benden dua istedi. Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler. Haberi gördükten sonra, 'Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi' dedim. Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Tatar bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve "Maalesef böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum. Kendisinden yaptığı o video ile dağıttığı duayı da istemem söz konusu olamaz" dedi.

ÜNLÜ, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ünlü'den ikili arasındaki gerilimi artıracak bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlü, "İşte Ersin Tatar'ı tekzib eden görüşme... Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

